Москва, , 15:42 — REGNUM Законопроект, регулирующий условия въезда, выезда и пребывания иностранных граждан в России, должен быть доработан и как можно скорее внесён в Государственную думу. Об этом 7 февраля на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, несмотря на то что работа над документом идёт достаточно давно, остаётся ещё ряд вопросов, которые требуют окончательного решения.

«Поэтому в рамках сегодняшнего заседания, наверное, есть смысл на них более подробно остановиться. Самое важное ― окончательно доработать сам документ, согласовать позиции всех профильных ведомств ну и поскорее внести его в Государственную думу», ― подчеркнул зампред Совбеза.

Он отметил, что как только закон будет принят, станет возможно реализовать целый ряд государственных программ в области миграционной политики. В частности, как передаёт РИА Новости, речь идёт о создании единых цифровых сервисов и унификации процедур для иностранных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, о подготовке в России нового законопроекта, регулирующего вопросы въезда, выезда и пребывания иностранцев на российской территории, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял весной 2022 года. По его словам, предварительно планировалось провести «анализ действующих международных договоров» и оценку их соответствия готовящемуся законопроекту.