провинция Кахраманмараш , , 15:40 — REGNUM Серия землетрясений 6 февраля в Турции затронула 10 провинций с общим населением около 13 миллионов человек. Об этом во вторник, 7 февраля, в ходе официального выступления заявил президент государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Последствия землетрясения в Турции © Efekan Akyuz/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Два землетрясения стали величайшим потрясением не только в истории нашей страны, мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире. <…> На затронутой катастрофой территории проживают порядка 13 миллионов человек», — сказал турецкий лидер.

Ранее в ходе выступления из центра управления по координации работ по устранению последствий катастрофы президент Эрдоган отметил, что поисково-спасательные работы идут в высоком темпе.

Напомним, что, по последним данным, из-за серии мощных землетрясений на юго-восточной границе Турции погибли 3549 человек, 22 168 — получили ранения и травмы.

Читайте ранее в этом сюжете: Число погибших из-за землетрясения в Турции возросло до 3549