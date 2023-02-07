Москва, 7 февраля, 2023, 15:39 — ИА Регнум. За время проведения специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине российскими войсками было уничтожено в общей сложности 382 самолёта, 206 вертолётов и 3036 беспилотников ВСУ. Об этом 7 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 382 самолёта, 206 вертолётов, 3036 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7771 танк и другие боевые бронированные машины», — сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что также российские силы уничтожили 1010 реактивных систем залпового огня, 4020 орудий полевой артиллерии и минометов, и 8282 единицы специальной военной автомобильной техники вооружённых формирований Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за сутки российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в зоне спецоперации было сбито девять беспилотников и перехвачено семь ракет реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган» ВСУ.