Москва, 7 февраля, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Командир чеченского подразделения «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил об участии кадровых военных НАТО в военных действиях на стороне Киева.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По его словам, об этом говорит то обстоятельство, что для того, чтобы вытащить с поля боя тела погибших иностранцев, не жалеют сотни бойцов ВСУ. С простыми наёмниками так не поступают, заметил Алаудинов.

«Всё-таки это не наемники, а профессиональные кадровые военные блока НАТО. Это вопрос однозначный, потому что, если бы это были обычные, стандартные наемники, я не думаю, что для того, чтобы вытащить одно тело такого наемника, клали бы сотни украинских военных», — заявил командир «Ахмата» в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее сообщалось, что ветеран американской армии, писатель Ноктис Дрейвен признал, что наёмники из США, воюющие на стороне Украины, выбрали не ту сторону конфликта. Он также выразил возмущение, что американцы гибнут на украинской территории, и призвал их отказаться от участия в «новых бессмысленных войнах».