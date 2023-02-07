Минобороны РФ: ВСУ потеряли свыше 100 военнослужащих на краснолиманском направлении. Главное

Донецк, , 16:33 — REGNUM К 349-му дню наступательный характер специальной военной операции на Украине проявился сразу по нескольким направлениям, следует из данных Минобороны РФ за 7 февраля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери и в живой силе, и в технике. Больше всего поражений за последние сутки отмечается на краснолиманском направлении (ДНР и ЛНР). В районах населенных пунктов Новосадовое, Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва, а также Серебрянского лесничества уничтожено свыше 100 военнослужащих. На донецком направлении потери ВСУ составили более 90 военнослужащих.

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (07.02.2023 г.) Минобороны РФ

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По прежнему интенсивно СВО идет на южнодонецком и запорожском направлениях. Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили более 80 человек.

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Еще более более 50 украинских военнослужащих пало под ударами штурмовой и армейской авиации на купянском направлении. До 20 украинских военнослужащих погибли на херсонском направлении.

Кроме того, сбито семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

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Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине длится уже 349 дней. Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании 7 февраля заявил, что только за январь 2023 года ВСУ потеряли более 6,5 тыс. военнослужащих.