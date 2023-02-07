Бахмут, ДНР, , 15:38 — REGNUM О моргах на контролируемой Киевом территории Донбасса, переполненных трупами боевиков ВСУ, пишет The New York Times.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание сообщает, что не только морги заполнены телами погибших, но и прифронтовые госпитали, в одном из которых побывал источник газеты. Он был переполнен ранеными: в коридоре стояли носилки, врачи непрерывно оперируют.

Издание публикует рассказ хирурга, по словам которого, выходя на смену, «никогда не знаешь, когда она закончится». Здесь всё совсем не так, как в гражданских больницах, заявляет врач.

Отмечается также, что ВСУ несут большие потери под Артёмовском. По словам одного из раненых, трудно воевать, «когда у тебя 50 парней, а у них 300».

Издание также указывает на то, что ВСУ «измучены почти 12 месяцами ожесточенных боёв». Тем более что украинской стороне не хватает боеприпасов, к тому же солдаты сетуют на то, что зимой «от противника негде спрятаться».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ВСУ массово отступают из Артёмовска, отходя группами по шесть — восемь человек.

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