провинция Кахраманмараш , , 15:32 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления из центра управления по координации работ по устранению последствий катастрофы рассказал о темпах поисково-спасательных работ.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Несмотря на сложности, мы быстрыми темпами продолжаем поисково-спасательные операции, используя все средства нашего государства и при поддержке наших граждан и добровольцев», — сказал лидер государства.

Во вторник, 7 февраля, власти Китайской Народной Республики согласовали выделение Турецкой Республике 5,9 миллиона долларов в качестве гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что первая группа спасателей МЧС России прибыла в провинцию Кахраманмараш для проведения поисково-спасательных работ и ликвидации последствий землетрясения.

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