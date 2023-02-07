Херсон, 7 февраля, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации при поддержке артиллерии за сутки ликвидировали до 20 украинских военнослужащих на херсонском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга 7 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Как передает Конашенков, на данном направлении также уничтожена самоходная гаубица 2С3 «Акация» и склад боеприпасов, предназначенных для вооружения и артиллерии ВСУ.

Отмечается, что за последние сутки ракетными войсками и артиллерией Российской Федерации в ходе специальной военной операции нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике ВСУ в 139 районах на всех направлениях.

Ранее сообщалось, что подразделения российских военнослужащих в Донецкой Народной Республике уничтожили свыше 100 военных ВСУ на краснолиманском направлении.