Москва, 7 февраля, 2023, 15:30 — ИА Регнум. За сутки российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в зоне спецоперации было сбито девять беспилотников и перехвачено семь ракет реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган» ВСУ. Об этом 7 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru ПВО в действии

«Средствами противовоздушной обороны уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Краснореченское, Артёмовка, Житловка, Пшеничное, Нововодяное, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Петровское Донецкой Народной Республики и Энергодар Запорожской области», — сказал он.

Кроме этого, Конашенков указал, что также российским средствами ПВО за сутки было перехвачено семь ракет РСЗО HIMARS и «Ураган».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что более 50 военных вооружённых формирований Украины было уничтожено российскими войсками на купянском направлении.