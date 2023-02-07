Москва, 7 февраля, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Законопроект о российской системе аудита запасов полезных ископаемых разрабатывает комитет Госдумы по природным ресурсам, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча газа

«По нашему мнению, для минимизации рисков необходимо создать суверенную систему аудита запасов, добиться признания странами-партнерами результатов оценки запасов и ресурсов полезных ископаемых, тем более что отдельные страны ведут такую работу… Комитет готовит соответствующий законопроект», — сообщил глава комитета Дмитрий Кобылкин («Единая Россия») в ходе заседания комитета.

По его словам, в настоящее время экспертиза запасов углеводородного сырья выполняется американскими аудиторскими компаниями, а запасов твердых полезных ископаемых — экспертами, аккредитованными чаще всего Австралийским институтом геологических наук.

Вместе с тем данные о состоянии недр являются вопросом национальной безопасности, поскольку сейчас такими сведениями могут воспользоваться недружественные страны.

Парламентарий выразил обеспокоенность тем, что инженерные данные по скважинам, экономические расчеты по освоению месторождений, планы разработки в современных условиях широко доступны недружественным странам.

Разведка и добыча минеральных ресурсов может стать драйвером развития многих российских регионов, ранее заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов на «правительственном часе» в Госдуме.

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