Москва, , 15:25 — REGNUM За минувшие сутки военнослужащие группировки войск «Восток» нанесли мощный удар ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях. Противник потерял свыше 80 человек убитыми, три единицы тяжелой техники и нескольких гаубиц. Об этом 7 февраля сообщила в ходе брифинга пресс-служба Министерства обороны РФ.

Спецоперация Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что российские артиллеристы нанесли огневое поражение живой силе и технике 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Водяное в ДНР.

Кроме того, были поражены четыре склада боеприпасов киевских войск в районах населенных пунктов Разлив, Доброволье и Новоэкономическое в ДНР. Были ликвидированы один танк и два броневика. Также ВСУ потеряли две гаубицы Д-20 и столько же гаубиц Д-30, а также самоходную гаубицу «Гвоздика».

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Как сообщалось двумя днями ранее на южнодонецком и запорожском направлениях были ликвидированы более 130 украинских военных.