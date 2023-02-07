Москва, 7 февраля, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков сообщил на брифинге 7 февраля о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.

Минобороны России Игорь Конашенков

«Уничтожено свыше 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля», — уточнил Конашенков, говоря о потерях ВСУ на данном направлении.

По словам официального представителя Минобороны РФ, в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии, а также тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр», нанесено поражение подразделениям 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.

Боевые действия шли в районах населенных пунктов Новосадовое (ДНР), Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва (ЛНР), а также Серебрянского лесничества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу на совещании 7 февраля обнародовал впечатляющие данные о потерях ВСУ за январь 2023 года.

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