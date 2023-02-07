Москва, , 15:34 — REGNUM Бойцы штурмовых отрядов «Южной» группировки Вооружённых сил России в ходе наступления под Донецком за последние сутки нанесли значительный ущерб силам ВСУ. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО (с) РИА Новости

«Уничтожено более 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица «МСТА-Б», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что возле села Ильичёвка, расположенного на временно оккупированной территории Донецкой Народной Республики, был уничтожен склад ВСУ со снарядами для артиллерии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Киев понимает невозможность победить военным путём, поэтому запугивает мирное население, обстреливая российские населённые пункты.

Читайте ранее в этом сюжете: Перемалывание вооружений и техники ВСУ — Шойгу о спецоперации