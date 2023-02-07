Вашингтон, , 18:16 — REGNUM Президент США Джо Байден не уверен, запретит ли Вашингтон принадлежащее Китаю приложение для коротких видеороликов TikTok. Об этом глава Белого дома заявил после возвращения в Вашингтон с уик-энда в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, сообщает Reuters.

Джо Байден не нашел TikTok на своем телефоне Сергей Корсун © ИА REGNUM

Репортёр поинтересовался у американского лидера, как он относится к запрету TikTok на территории США.

«Запрет TikTok? Я не уверен. Я знаю, что у меня его нет на телефоне», ― подчеркнул Байден.

Напомним, в декабре 2022 года американские законодатели внесли в обе палаты Конгресса США законопроект, который предусматривает запрет на использование на территории страны китайской социальной сети TikTok.

Как отметили авторы законопроекта ― сенатор-республиканец Марко Рубио от штата Флорида, члены Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Галлахер (от штата Висконсин) и демократ Раджа Кришнамурти (от штата Иллинойс), — социальная сеть используется для манипулирования каналами и влияния на выборы, вызывает зависимость у американцев, собирает их данные и подвергает цензуре новости.

Таким образом, предлагаемые меры призваны «защитить американцев от угрозы со стороны ряда враждебных государств», связанной с использованием «существующих или возможных в будущем компаний в сфере социальных сетей». Законодатели настаивают на том, что в США следует запретить использование TikTok, поскольку эту соцсеть якобы может использовать в своих интересах Коммунистическая партия Китая ― «главный противник США».