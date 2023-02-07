Минобороны: ВС России уничтожили на купянском направлении свыше 50 военных ВСУ

Москва, , 15:20 — REGNUM Более 50 военных вооружённых формирований Украины было уничтожено российскими войсками на купянском направлении. Об этом 7 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ударный вертолет Ка-52 в зоне проведения СВО © Виктор Антонюк/РИА Новости

Как указал Конашенков, военные ВС РФ на купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесли поражение военным 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ около населенных пунктов Ивановка, Берестовое в Харьковской области и Новосёловское в Луганской Народной Республике.

«Потери противника на данном направлении за сутки составили более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российская военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины должна закончиться до конца 2023 года.