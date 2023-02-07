Москва, 7 февраля, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Более 50 военных вооружённых формирований Украины было уничтожено российскими войсками на купянском направлении. Об этом 7 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Виктор Антонюк/РИА Новости Ударный вертолет Ка-52 в зоне проведения СВО

Как указал Конашенков, военные ВС РФ на купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесли поражение военным 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ около населенных пунктов Ивановка, Берестовое в Харьковской области и Новосёловское в Луганской Народной Республике.

«Потери противника на данном направлении за сутки составили более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российская военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины должна закончиться до конца 2023 года.