Лондон, 7 февраля, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак с одобрения британского короля Карла III в рамках реформы правительства создал четыре новых министерства. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба правительства королевства.

President.gov.ua Риши Сунак

«Изменения обеспечат, чтобы правильные навыки и команды были сосредоточены на обещаниях премьер-министра: вдвое снизить инфляцию, вырастить экономику, сократить долг…» — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, вместо министерства по вопросам энергетики, бизнеса и промышленности будет министерство энергетической безопасности и климатической нейтральности. Его возглавит Грант Шаппс, руководивший расформированным министерством. Новому ведомству нужно будет обеспечить долгосрочное энергоснабжение, снизить счета на коммунальные услуги и вдвое снизить инфляцию.

Также создано министерство науки, инноваций и технологий. Оно будет продвигать инновации, способствующие улучшению государственных услуг и росту экономики. Его возглавит Мишель Донелан. Министерство цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта, которое она возглавляла, будет переформатировано в министерство культуры, СМИ и спорта с Люси Фрейзер во главе.

Министра внешней торговли Великобритании Кеми Баденока назначат руководить объединенным министерством по вопросам бизнеса и торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году по сравнению с 2021 годом инфляция в Великобритании превысила 10%, что стало рекордным показателем почти за 40 лет.