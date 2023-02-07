Анкара, , 15:11 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна столкнулась с одной из крупнейших катастроф в мире. Об этом турецкий политик заявил в обращении к жителям 7 февраля.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф не только в истории республики, в нашей географии, но и в мире».

По словам главы турецкого государства, землетрясения, произошедшие в стране 6 и 7 февраля, вызвали разрушения на очень большой территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Турции до 12 февраля объявлен общенациональный траур по погибшим. Землетрясение, по последним данным, унесло жизни более 3419 человек в стране, ещё 20 534 получили ранения.