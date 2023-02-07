Москва, 7 февраля, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий прекратить гражданство Украины со дня подачи заявления о выходе из него, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

Павел Лисицын/РИА Новости Паспорт гражданина Украины

«Граждане Российской Федерации, одновременно являющиеся гражданами Украины, в том числе граждане Российской Федерации, направившие в полномочный орган Украины обращение о выходе из гражданства Украины и не получившие ответа (не имеющие достоверной информации и документов, подтверждающих прекращение гражданства Украины), считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальный орган заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины», — прописано в документе.

При этом со дня подачи указанного заявления граждане обязываются воздерживаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, в том числе от получения и использования паспорта гражданина Украины и иных документов, удостоверяющих гражданство Украины или содержащих указание на гражданство Украины.

Исключение предполагается для случаев, когда указанные действия совершаются в целях прекращения гражданства Украины в соответствии с порядком, установленным законодательством Украины, а также в иных, при необходимости, предусмотренных президентом Российской Федерации случаях.

В случае выявления факта несоблюдения обязательств МВД России или его территориальным органом составляется заключение, сведения о котором направляются в органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации и гражданину, в отношении которого оно вынесено. При этом со дня вынесения указанного заключения заявление этого гражданина о нежелании состоять в гражданстве Украины считается недействительным, а сам гражданин — имеющим гражданство Украины.

Повторно обратиться с заявлением о нежелании состоять в гражданстве Украины гражданин вправе по истечении 10 лет со дня вынесения указанного заключения, предлагают авторы инициативы.

Кроме того, законопроект исключает необходимость повторной подачи заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины гражданами, ранее подавшими такое заявление в соответствии с федеральными конституционными законами от 21 марта 2014 г., то есть о принятии в состав России Крыма, а также в соответствии с законами о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В Госдуме отмечают, что в связи с принятием в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов РФ число граждан Российской Федерации, имеющих одновременно гражданство Украины, значительно возросло. При этом в силу действующего законодательства наличие украинского гражданства препятствует реализации такими гражданами Российской Федерации своих прав на трудоустройство в государственные и муниципальные органы, замещение государственных и муниципальных должностей, на профессиональную деятельность в отдельных сферах экономики, обучение в образовательных организациях, предусматривающих допуск абитуриентов к государственной тайне, и так далее.

Принятие закона актуально еще и в связи с намеченными на 2023 год выборами в новых регионах.