Турция, 7 февраля, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 7 февраля, в ходе выступления из пункта управления по координации работ по устранению последствий катастрофы сообщил, что количество погибших в результате землетрясения, произошедшего в ночь на понедельник, возросло до 3549.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

«Число погибших достигло 3549, 22 168 человек получили ранения и травмы», — сказал турецкий лидер.

Также Эрдоган отметил, что власти выделили более 5 млрд долларов на ликвидацию последствий землетрясения.

Напомним, что в последний раз власти Турции сообщали о 3419 жертвах мощного землетрясения.

Серия землетрясений различной магнитуды до 7,7 с эпицентром подземных толчков в 30 километрах от Газиантепа произошла 6 февраля на юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш. Также землетрясение затронуло несколько провинций Сирии, расположенных на северо-западе арабского государства.