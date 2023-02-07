Москва, 7 февраля, 2023, 15:07 — ИА Регнум. В МИД РФ оценили высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о запрете российских СМИ в Европе, сделанном якобы в целях «защиты свободы слова». Комментируя эти слова, официальный представитель МИД России Мария Захарова нашла в них признаки неадекватности.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Мария Захарова .

«Раньше мы квалифицировали подобные действия как проявления либеральной диктатуры. Но в заявлениях Борреля они заиграли новыми красками с оттенками неадекватности», — написала дипломат в своем телеграм-канале.

Напомним, несколькими днями ранее Мария Захарова назвала неправдой высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что у России нет политической воли к началу переговоров по конфликту на Украине.

Читайте также: Захарова предложила Боррелю направить «весь свой пафос» в адрес Зеленского