Госдума устанавливает особенности статистического учёта в новых регионах России

Москва, , 15:06 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым устанавливаются особенности осуществления официального статистического учета на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

Новые регионы на карте России по итогам референдума. Иван Шилов © ИА REGNUM

Законопроект позволяет на время переходного периода (до 1 января 2026 года — прим. ред.) зарегистрированным на территории новых регионов респондентам выбрать способ предоставления первичных статистических данных, документированных по формам федерального статистического наблюдения, субъектам официального статистического учета — в электронной форме или на бумажном носителе.

Инициативу поддержал комитет Госдумы по экономической политике. В заключении на законопроект указано, что изменения позволят респондентам своевременно и непрерывно предоставлять статистическую информацию в соответствующие субъекты официального статистического учета, а те, в свою очередь, смогут агрегировать данные для достоверной официальной статистики и ее последующего применения при принятии стратегических решений.

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