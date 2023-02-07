Санкт-Петербург, , 15:00 — REGNUM В Санкт-Петербурге электричка сбила двух молодых девушек, делавших селфи на железнодорожных путях. Об этом изданию «Фонтанка» рассказали в управлении на транспорте МВД по Северо-Западу.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошел в Курортном районе Северной столицы. Машинист поезда рассказал, что, отъехав от станции, он услышал звук удара и резко затормозил.

Оказалось, что 20-летние девушки захотели сократить путь и оказались перед приближающимся поездом. Более того, они решили снять селфи на фоне электрички. Поезд задел их по касательной. Девушек госпитализировали с травмами.

Следователи организовали доследственную проверку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге 3 февраля по подозрению в торговле детьми задержали двух сотрудников медучреждения.