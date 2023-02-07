Краснодар, 7 февраля, 2023, 15:00 — ИА Регнум. В результате столкновения легковых автомобилей «Нива» и Ford на трассе в Усть-Лабинском районе в Краснодарском крае пострадали семь человек, которые были доставлены в медучреждения. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Скорая помощь

«В Усть-Лабинском районе на автодороге Краснодар — Кропоткин — граница со Ставропольским краем произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, согласно предварительным данным, водитель «Нивы» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой марки Ford.

«В медицинское учреждение на осмотр доставлены оба водителя и пассажиры транспортных средств, всего семь человек», — уточняется в сообщении и добавляется, что в числе пострадавших нет несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в результате массового ДТП в Ленинградской области два человека погибли и ещё двое были направлены в тяжёлом состоянии в медучреждения.