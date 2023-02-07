Турция, 7 февраля, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Первая группа спасателей МЧС России добралась до зоны проведения поисково-спасательных работ в провинции Кахраманмараш, которая больше всего пострадала от разрушительного землетрясения в Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

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Специалисты, прилетевшие в Турцию на самолёте ночью 7 февраля, преодолели по горным дорогам 200 км из Аданы, чтобы добраться до города Мараш. Группа спасателей будут дислоцироваться на базе турецкого AFAD, являющегося аналогом российского МЧС, пишет ТАСС.

Как ранее заявил советник главы МЧС России Даниил Мартынов, после прибытия на место дислокации спасатели сразу же приступят к поисково-спасательным работам. Он подчеркнул, что всё необходимое аварийно-спасательное оборудование у них имеется. В частности, есть эндоскопы, акустические приборы поиска, которые позволяют обнаружить пострадавшего в завале на глубине до 4,5 метра, георадары и тепловизоры. Работать специалисты планируют в круглосуточном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Турцию самолётами МЧС прибыли более 100 российских спасателей. В состав группировки также входят специальные кинологические группы, медики и специалисты-психологи.

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Напомним, землетрясение магнитудой 7,7, ставшее крупнейшим за последние 80 лет, произошло в Турции утром 6 февраля. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали по меньшей мере 3419 человек, 20 534 получили ранения.