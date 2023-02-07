Военный эксперт: С мест сообщают о боях в 5-6 км от окраин Купянска

Марьинка, ДНР, , 15:15 — REGNUM К северу от Донецка, под Авдеевкой продолжаются упорные бои возле укрепрайона Северное. Наступление на этот опорный пункт с юга российские войска начали около недели назад, но в последние дни наступление застопорилось, пояснил ИА REGNUM военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Северное — ключевое в обороне противника место. Его падение означает, что наши войска получают возможность установить огневой контроль и держать под обстрелом единственную действующую трассу снабжения укрепрайона Авдеевка, которая идёт с запада, из села Орловка Ясиноватского района. Как раз за эту линию снабжения идут тяжёлые бои», — рассказал аналитик.

Авдеевка — крупнейший район Донецкой агломерации, который контролируется противником, и который сравним с укрепрайонами, которые ВСУ создавали в Мариуполе, пояснил эксперт.

«Фактически, сейчас Авдеевка находится в полуокружении — с севера и с юга её подпирают наши войска», — отметил Онуфриенко.

Не меньшее значение для освобождения донецкой агломерации имеет и город Марьинка к юго-западу от Донецка, продолжает эксперт. Разгром подразделений ВСУ в этом городе, вместе со взятием Угледара вынудит противника отходить в район Курахова, в нынешний глубокий тыл.

«Поэтому в Марьинке подразделения ВСУ держатся за западную часть города, расположенную чуть западнее проспекта Дружбы. Бои в этом районе за последний месяц существенно не продвинулись, но вчера наши силы начали штурм Марьинки с юга, взяли территорию агрофирмы, которая расположена западнее проспекта Дружбы — на южной оконечности проспекта», — сообщил Онуфриенко.

Марьинка © ИА REGNUM

По сведениям эксперта, сейчас бойцы ВС России закрепились на шиноремонтном заводе, который ещё больше вклинивается в оборону противника. «Потеря этих двух объектов для обороны противника, а также оставление Марьинки, также могут оказаться критичными для противника, поскольку именно промышленная застройка позволяет наиболее успешно вести оборонительные бои — это более серьёзное укрепление, чем в частном секторе. Поэтому основные события в этом населённом пункте будут развиваться именно там», — отметил Онуфриенко.

Еще один участок фронта, где за последнее время отмечается продвижение наших сил — направление на Купянск (восток Харьковской области), указывает аналитик. «Российские силы уже возвращают территории — по крайней мере, на левом берегу реки Оскол взяли железнодорожную станцию Двуречное, а также вели бои позавчера в посёлке с тем же названием», — отметил Онуфриенко.

«О полном освобождении не сообщалось, и здесь сообщения Минобороны РФ в целом достаточно осторожны. Речь идёт о боях, об оставлении позиций врагом, о нанесении ударов. С мест сообщают, что село Гряниковка Двуреченского района уже под нашим контролем, что бои идут не только в районе села Первый Лиман, но и населенного пункта Синьковка — а это уже 5-6 км до окраин Купянска», — рассказал эксперт.

Купяск © ИА REGNUM

Это достаточно удобная для наступления полоса, поскольку здесь нет водораздела и можно двигаться до левого берега Оскола, и фактически по прямой — до железнодорожных путей, которые идут до самого Купянска, указал собеседник.

«Насколько успешно это будет? Надо ждать официальных подтверждений, но с мест сообщают, что противник действительно отступает, а в Купянске — паника, потому что в городе находятся только остатки 14-й мехбригады ВСУ и подразделения теробороны, выучка и боевой дух которых несколько уступает принятым стандартам в армии», — рассказал Онуфриенко.

Какие силы будут задействованы на этом участке — достоверно неизвестно, но очевидно за последние двое-трое суток продвижение на северо-восток Купянска действительно очень серьёзное, подчеркнул эксперт. Он уточнил: «Двуречное находится в 12-13 км от Купянска, а сейчас бои идут, как уже было сказано выше, в 5-6 км от города. В сравнении с теми столкновениями, которые были в этом районе в конце прошлого года, это существенное продвижение вперёд».

О боевой ситуации в районе Марьинки 7 февраля также сообщил и. о. главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, из города «поступают хорошие сигналы, освобождается юго-западная часть, там, где противник держится». По оценке Пушилина, подразделения ВС России уже «перемололи» в Марьинке существенное количество живой силы противника. При этом в этот район, равно как и в район Угледара продолжается переброска сил ВСУ.