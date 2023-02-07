Москва, , 14:54 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в российскую систему здравоохранения, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

Виктор Фисенко Minzdrav.gov.ru

«В первую очередь мы стараемся обеспечивать экстренную медицинскую помощь», — отметил замглавы Минздрава Виктор Фисенко, указав на переход к плановой медицинской помощи.

Устанавливаются особенности осуществления медицинской деятельности и фармацевтической деятельности, обращения лекарственных средств и медицинских изделий, информационного обеспечения в сфере здравоохранения, государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств, государственного контроля за обращением медицинских изделий и лицензирования медицинской деятельности и фармацевтической деятельности. Также прописываются нюансы финансового обеспечения оказания медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Кроме того, устанавливается перечень лиц, допущенных к осуществлению медицинской деятельности и фармацевтической деятельности.

«Вне всякого сомнения, будут создаваться территориальные фонды обязательного медицинского страхования. И те наработки, которые есть у нас по цифровой медицине, по созданию единой информационной системы здравоохранения, они также будут внедрены на этих территориях», — заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия»).

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Переходный период будет действовать до 1 января 2026 года, следует из документа.