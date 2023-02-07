Москва, 7 февраля, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Свыше 7,7 тысячи находящихся в федеральном розыске преступников было задержано в Москве с помощью использования видеокамер. Об этом 7 февраля заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Андрей Васильев/ТАСС Камеры видеофиксации в Москве

Как отметил московский градоначальник, изначально городская система видеонаблюдения обеспечивает безопасность в столице России.

«В настоящее время в метро и в городе было задержано 7713 человек, находящихся в федеральном розыске, это чистой воды уголовники, которых раньше не могли найти», — сказал он.

Также Собянин пояснил, что система видеокамер за несколько секунд распознаёт лица и отправляет сигнал сотрудникам правоохранительных органов, и добавил, что благодаря системе видеонаблюдения в Москве в разы снизилось число квартирных краж, так как злоумышленники знают, что будут опознаны системой при входе в подъезд, даже при использовании ими масок.

«И должен заверить вас, Владимир Владимирович, что мы продолжим все эти программы, это только часть из них. Город должен развиваться комплексно, качественно и динамично», — добавил мэр Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность мэру Москвы Сергею Собянину и его команде за реализацию проектов в российской столице.