Дамаск, , 14:43 — REGNUM В Сирию, где произошло разрушительное землетрясение, для ликвидации последствий стихийного бедствия необходимо поставить спецтехнику и оборудование. Однако из-за санкций Запада это сделать невозможно. Об этом 7 февраля на пресс-конференции в Дамаске заявил глава сирийского Красного Креста Халед Хбубати.

Последствия землетрясения в Сирии © Stringer/XinHua/Global Look Press

Читайте также: Поисково-спасательная операция завершена в сирийской провинции Хама

«Мы призываем снять блокаду и экономические санкции, введенные против Сирии, для ликвидации последствий разрушительного землетрясения», ― подчеркнул руководитель организации.

Он добавил, что снять санкции как можно скорее необходимо, потому что Сирия нуждается в тяжёлом оборудовании, в машинах скорой помощи и пожарных расчётах для ускорения проведения поисково-спасательных операций.

Ранее по теме: Число погибших при землетрясении в Сирии возросло до 812 человек

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года президент США Джо Байден принял решение ещё на один год продлить режим односторонних санкций в отношении Сирии. В уведомлении на сайте Белого дома отмечалось, что действия сирийского режима представляют чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США.

Также в сюжете: В Сирии осудили решение Евросоюза продлить санкции против Дамаска

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7, ставшее крупнейшим за последние 80 лет, произошло в Турции утром 6 февраля. Подземные толчки достигли и Сирии. На сегодня известно о более чем 800 погибших и 1440 пострадавших в результате сейсмической активности в САР.