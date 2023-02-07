Москва, , 14:41 — REGNUM 33-летний российский шахматист Сергей Карякин в интервью «Спорт-Экспресс» 2 февраля отреагировал на призыв чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена не допускать россиян к международным соревнованиям.

Сергей Карякин и Магнус Карлсен © Нэнси Сисель/РИА Новости

«К сожалению, даже чемпион мира Магнус Карлсен стал подвержен влиянию западной пропаганды. Спорт должен объединять, чемпион мира должен понимать это лучше всех. Как раз через спорт и можно поддерживать коммуникацию. Очень жаль такое слышать от Магнуса», — сказал российский гроссмейстер.

Также Карякин отметил, что слова Карлсена вряд ли смогут повлиять на решение FIDE, так как норвежец отказался защищать звание чемпиона мира.

Напомним, что в 2023 году за шахматную корону сыграют российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китайский шахматист Дин Лижэнь, занявшие первое и второе места в турнире претендентов соответственно.

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