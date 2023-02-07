Киев, 7 февраля, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Применять оружие, произведённое на Украине, чтобы бить по целям на территории России, Киеву никто не мешает, заявил 7 февраля секретарь украинского совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Данилов

«Что касается российской территории, никто не запрещает нам уничтожать цели с помощью оружия, произведённого на Украине, — заявил Данилов. — Есть ли у нас такое оружие? Да».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский министр обороны Алексей Резников заявлял, что украинская сторона не будет использовать полученные с Запада дальнобойные ракеты для ударов по России.

Добавим, что в случае, если возникнет угроза существованию России, она может применить ядерное оружие. Как отмечал зампредседателя СБ РФ Дмитрий Медведев, это возможно при «нанесении ударов по критической инфраструктуре» России.