Москва, , 14:33 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию отдельных категорий граждан на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Устанавливаются особенности исполнения обязательств по выплате пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребёнком с учетом того, что это пособие не являлось страховым обеспечением по обязательному социальному страхованию на территориях новых регионов.

Для сохранения уровня страхового обеспечения по общеобязательному государственному социальному страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, предоставлявшегося на новых территориях, законопроектом также предусмотрены определенные особенности.

Законодательство Российской Федерации об обязательном социальном страховании на вновь присоединенных территориях предлагается ввести с 1 марта 2023 года.

При этом предусмотрено продолжение назначенных по актам Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики выплат отдельным категориям получателей, не предусмотренным законодательством Российской Федерации (учащиеся, студенты, дети-инвалиды, получившие вред здоровью, будучи зародышем, вследствие травмирования на производстве или профессионального заболевания женщины во время беременности) до прекращения оснований, по которым они были установлены, или до истечения периода, на который они были установлены.

Кроме того, вводятся нормы о назначении инвалидности.

«На Украине совсем другая система назначения инвалидности, поэтому те, кто был признан инвалидом по украинскому законодательству, будут адаптивно переведены в российское законодательство. Им будут установлены по российскому законодательству группы инвалидности, но до 1 января 2026 года им нужно будет пройти медико-социальную экспертизу», — пояснил депутат Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия»).

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