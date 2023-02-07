Москва, , 14:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил благодарность мэру Москву Сергею Собянину и его команде за реализацию проектов в российской столице. Он заявил об этом 7 января в ходе встречи с московским градоначальником.

В. Путин и С. Собянин © Сергей Карпухин/ТАСС

Как отметил российский лидер, несколько лет назад имелись сомнения по поводу того, могут ли московские власти обеспечить нормальное движение транспорта в городе, что при очень большом количестве населения и его огромной плотности является непростой задачей.

«Но в целом в Москве это удается лучше, чем во многих других мегаполисах мира», — сказал Путин.

При этом президент РФ уточнил, что также в Москве идёт активное развитие систем здравоохранения, и образования, и в целом всей городской среды.

«Так что и вас, и всю вашу команду хочу за это поблагодарить. Надеюсь, что в таком темпе и с таким качеством работа будет продолжена и в ближайшее время», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин проводят рабочую встречу с целью подведения итогов прошедшего 2022 года.