Москва, , 14:26 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе рабочей встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным 7 февраля отметил темпы развития инфраструктуры столицы.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи © Михаил Климентьев/РИА Новости

«Мощное развитие Москвы. Мощное», — отметил президент, указав на большое значение Москвы в развитии экономики России.

Также в ходе встречи Сергей Собянин рассказал о реализованных в 2022 году проектах, а также о планах на 2023 год.

Как передавало ИА REGNUM, ранее правоохранительным органам удалось установить личность человека, участвовавшего в поджоге московской клиники, из-за которого погибли два человека.

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