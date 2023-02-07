Рим, , 14:23 — REGNUM Геологический сдвиг произошёл в результате землетрясений в Турции, заявил 7 февраля глава Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони в интервью Corriere della Sera.

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его данным, в результате произошедших в Турции 6 февраля землетрясений пришла в движение Аравийская плита. Она сдвинулась приблизительно на три метра в сторону Анатолийской плиты.

Это сопоставимо с тем, как «если бы Турция сдвинулись на юго-запад». Это произошло за несколько десятков секунд, величина разлома литосферы составила как минимум 150 километров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Турции произошла серия землетрясений, которые привели к гибели нескольких тысяч человек. Землетрясение также затронуло ряд стран Ближнего Востока, сильно пострадал север Сирии.

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