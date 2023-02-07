Рим, 7 февраля, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Землетрясения в Турции произошли из-за геологического сдвига, заявил 7 февраля глава Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони в интервью Corriere della Sera.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

По его данным, мощные землетрясения произошли 6 февраля из-за того, что пришла в движение Аравийская плита. Она сдвинулась приблизительно на три метра в сторону Анатолийской плиты.

Это сопоставимо с тем, как «если бы Турция сдвинулись на юго-запад». Это произошло за несколько десятков секунд, величина разлома литосферы составила как минимум 150 километров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Турции произошла серия землетрясений, которые привели к гибели нескольких тысяч человек. Землетрясение также затронуло ряд стран Ближнего Востока, сильно пострадал север Сирии.