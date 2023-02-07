Колумнист New York Times Голдберг призвала Байдена не баллотироваться на второй президентский срок

Вашингтон, , 14:15 — REGNUM По мнению колумниста газеты New York Times Мишель Голдберг, нынешнему президенту США Джо Байдену лучше не выдвигать свою кандидатуру на второй срок на выборах на пост главы государства, которые состоятся в 2024 году.

Джо Байден Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Байден — великий президент. Он выполнил на редкость много предвыборных обещаний. Ему должны отдать должное во вторник. Но он не должен снова баллотироваться», — написала она в своём материале.

Также Гольдберг указала, что среди членов американской Демпартии существуют разногласию на тему того, будет ли разумным Байдену баллотироваться на второй срок в возрасте 80 лет, и добавила, что также против этого выступает большая часть избирателей-демократов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что иск в суд на Совет Пулитцеровской премии намерен подать экс-президент США Дональд Трамп за присуждение награды газетам Washington Post и New York Times в связи с публикациями статей о якобы сговоре политика с Россией.