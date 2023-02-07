Российские дипломаты оказывают помощь МЧС РФ в эпицентре землетрясения в Турции

Анкара, , 14:11 — REGNUM В эпицентр землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш срочно выехала группа российских дипломатов. Они оказывают помощь российским спасателям, прибывшим для устранения последствий разрушительного землетрясения. Об этом сообщили в посольстве РФ в Турции.

Последствия землетрясения в Турции © Сертач Каяр/Sputnik/РИА Новости

«На место трагедии, в эпицентр землетрясения — Кахраманмараш срочно выехала группа дипломатов, которые оказывают логистическое и переводческое содействие прибывшим на помощь российским спасателям МЧС»,— говорится в сообщении.

Отмечено, что в российское посольство поступают многочисленные запросы от сограждан, которые потеряли связь со своими родными и просят оказать помощь. В связи с этим в посольстве дали разъяснение, что в ряде СМИ была опубликована неподтвержденная информация о гибели во время природного бедствия российских граждан.

Как уточнили дипломаты, в районах, пострадавших от землетрясения, «ситуация крайне тяжелая», нарушены связь и транспортное сообщение. К тому же в данных районах нет российских консульств.

В посольстве РФ в Анкаре заявили о незамедлительном информировании заинтересованных лиц при поступлении информации. Все обращения немедленно передаются турецким властям для оперативного реагирования, заверили в дипмиссии.

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Напомним, 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны произошла серия разрушительных землетрясений. Их жертвами стали 3419 человек, ещё 20 534 получили ранения.