Москва, 7 февраля, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 7 февраля, проводят рабочую встречу с целью подведения итогов прошедшего 2022 года.

Павел Быркин/Пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

«Сергей Семенович, мы с вами в постоянном контакте. Ситуация в целом в столице известна хорошо. <…> Всегда полезно подвести некоторые итоги за определенные промежутки времени», — отметил Путин в начале беседы.

Ранее Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщал, что в метро Москвы в 2026 году планируется запуск поезда нового поколения.