Москва, , 14:09 — REGNUM Министерство науки и высшего образования Российской Федерации России утвердило Андрея Хазина ректором Российского государственного социального университета (РГСУ). Об этом 7 февраля сообщили в федеральном ведомстве.

Андрей Хазин © Александр Щербак/ТАСС

«Ректором Российского государственного социального университета утвержден Хазин Андрей Леонидович», ― говорится в сообщении министерства в телеграм-канале.

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Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Хазин занимал пост исполняющего обязанности ректора РГСУ с декабря 2021 года. При этом ранее ректором этого вуза была Наталья Починок, уволившаяся с этой должности в ноябре прошлого года. Тогда же на конференции работников и обучающихся РГСУ Хазин был избран ректором. Его кандидатуру поддержали три четверти делегатов конференции.

Напомним, Андрей Хазин получил два высших образования в Санкт-Петербургском институте внешнеэкономических связей, экономики и права, а также окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ. В 2009 году ему присвоена ученая степень кандидата исторических наук.

Известный учёный, действительный член Российской академии художеств Хазин является автором более 80 научных работ по истории, искусствоведению, геральдике и фалеристике. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Александра Невского, орденом Почёта, орденом Дружбы и медалями.