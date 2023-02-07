Замглавы Минтруда рассказал, как и когда получить пенсию в новых регионах без документов

Москва, , 14:09 — REGNUM Граждане, проживающие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, смогут доказать свой трудовой стаж для назначения пенсий в рамках работы специальных комиссий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, об этом заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов.

Пенсионерка в Мариуполе © Константин Михальчевский/РИА Новости

«В каждом регионе действуют комиссии, в которые входят представители исполнительных органов власти субъектов РФ, представители частных организаций либо их социальных партнеров, которые могут в том числе на основании косвенных документов устанавливать как место работы, так и стаж», — сказал Пудов.

Такого механизма для других субъектов РФ нет, подчеркнул замминистра, отметив, что схожий механизм опробовали, когда Крым и Севастополь интегрировали в правовое поле РФ.

«То есть для тех граждан, у которых документы совсем отсутствуют, при этом есть косвенные документы, есть свидетели, эта комиссия позволит им выйти на уровень пенсионного обеспечения как по стажу, так и по заработку», — заверил Пудов.

Комиссии начнут работу после принятия закона о правовой интеграции новых регионов в пенсионную систему России, то есть в марте 2023 года, уточнил он.

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