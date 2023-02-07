Киев, , 14:07 — REGNUM Страны Запада не планируют поставлять Украине истребители F-16 из-за российских зенитно-ракетных комплексов, системы которых развернуты вдоль всей линии соприкосновения. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает издание The Spectator.

ЗРК «Тор-М2» на Запорожском направлении © Константин Михальчевский/РИА Новости

«Небо над линией соприкосновения Украины прикрывается множеством «слоев» российской ПВО — от крупных систем большой дальности — ЗРК С-400 «Триумф», до более многочисленных и мобильных систем средней дальности, таких как «Бук» или «Тор», — говорится в сообщении издания.

Впервые о поставках Киеву истребителей F-16 заговорил президент Украины Владимир Зеленский после коллективного решения Запада о предоставлении Вооруженным силам Украины танков Leopard, M1 Abrams и Challenger.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в беседе с журналистами 6 февраля заявил, что Вашингтон должен оставить истребители F-16 на своей территории и не передавать их Киеву.

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