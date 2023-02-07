Вашингтон, 7 февраля, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский прикрывает демократией коррупцию и растущую жажду власти, сообщает 19fortyfive.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Журналисты пишут, что сторонники политики Вашингтона по Украине часто изображают Зеленского как благородного поборника демократии, который заслуживает большей военной поддержки.

«Подобное идолопоклонничество игнорирует доказательства вопиющего ущемления Зеленским гражданских свобод и демократических норм», — считает автор статьи в 19fortyfive.

В материале говорится, что Зеленский использовал начало российской спецоперации для борьбы с оппозиционными партиями, объединения всех национальных телеканалов в единую платформу, введения запрета для Русской православной церкви и жестких санкций на священнослужителей.

Кроме того, глава Украины не проявляет терпимости к внешним оппонентам. В качестве примера приводится информация об опубликованном Центром по противодействию дезинформации при правительстве Украины черного списка западных критиков.

«Страны Запада отказываются признавать тревожные идеологические и поведенческие наклонности украинского лидера», — говорится в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский политик Флориан Филиппо написал, что США выгодно стремление Зеленского включить Украину в состав ЕС.

Подробнее в материале: Во Франции считают, что только США выгодно вступление Украины в Евросоюз