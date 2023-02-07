Киев, 7 февраля, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Американские истребители F-16 будут поставлены Украине, заявил секретарь украинского совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью CNN.

SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press F-16

Алексей Данилов «Это лишь вопрос времени, когда мы получим F-16».

Он отметил, что пока ВСУ теряют военный контингент и что он, однако, не сомневается в поставках американцами Киеву военных самолётов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, после обещания США поставить Киеву танки украинская сторона продолжает выражать надежду на получение американских военных самолётов. Публичных обещаний на эту тему Пентагон пока не давал.