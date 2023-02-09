Якутск, 9 февраля, 2023, 13:51 — ИА Регнум. В 2023 году будет завершена комплексная работа по модернизации четырех аэропортов Якутии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ФКУ «Ространсмодернизация». Речь идет о воздушных гаванях Вилюйска, Усть-Неры, Черского и Якутска.

Минтранс РФ Здание аэропорта Хандыга

Во многих регионах России, на Крайнем Севере, в Сибири, на значительной части территории Дальнего Востока авиационные перевозки являются фактически единственным средством передвижения для граждан. В Якутии в зоне круглогодичного наземного транспортного сообщения проживает всего 15% населения, более 90% территории имеет лишь сезонную транспортную доступность, и авиаперевозки — единственная возможность круглогодичной транспортировки грузов во все районы и населенные пункты. Поэтому модернизация аэропортов остается важным направлением развития региона.

Реконструировать региональную аэродромную инфраструктуру помогает поддержка государства. Модернизация аэропортов Якутии ведется благодаря нацпроекту «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». В Вилюйске, Усть-Нере и Черском в 2023 году планируется привести в порядок взлётно-посадочные полосы, перроны и рулёжные дорожки. Также будут построены новые насосные станции, склады и производственные здания, автодороги, объекты энергетического хозяйства, резервуары для хранения горюче-смазочных материалов и многое другое. В аэропорту Якутска будут завершены работы по реконструкции взлётно-посадочной полосы.

При этом нацпроект уже помог Якутии завершить модернизацию аэропортов Хандыга, Белая Гора, Депутатский и Сангар. В ходе реконструкции модернизированы вспомогательные объекты аэропортовой инфраструктуры — складские здания для хранения ГСМ, пункты пропуска, ограждения, пожарные резервуары, насосные станции водоснабжения и другое оборудование. Обновленная инфраструктура необходима для эффективного функционирования воздушного транспорта, обеспечения безопасности полетов, создания комфортных условий и качественного обслуживания жителей и гостей алмазного края.

Минтранс РФ Оренбург. ВПП

Всего же по нацпроекту «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» с 2019 года обновили более двух десятков объектов аэропортовой инфраструктуры.

Напомним, сегодня, 9 февраля 2023 года, авиационная общественность отмечает знаменательный юбилей — 100-летие со дня основания гражданской авиации России. Профессиональный праздник — День работника гражданской авиации — и дата его празднования были установлены Указом президента Российской Федерации от 9 февраля 2013 г. № 98.

«В этом году мы отмечаем столетие российской гражданской авиации. Необходимость постоянного развития в этой сфере диктуется, конечно, размерами страны, а также постоянно растущим пассажиропотоком. Если мы не будем своевременно реагировать, модернизировать и переоснащать наши аэропорты, они перестанут справляться. За четыре года действия специальной программы мы завершили реконструкцию на 21 объекте, в том числе 9 из них находятся на территории Дальнего Востока, имеющего стратегический приоритет в региональной политике», — рассказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

По оценке главы Росавиации Александра Нерадько, объекты аэродромной инфраструктуры активно модернизируются и обновляются, строятся новые взлетно-посадочные полосы, реализуются мероприятия по устранению инфраструктурных ограничений и повышению уровня экономической связанности территории Российской Федерации посредством расширения и модернизации авиационной инфраструктуры.

Так, с учетом уже реконструированных, по нацпроекту до конца 2024 года планируется провести работы на 52 объектах аэропортовой инфраструктуры: 32 взлетно-посадочные полосы и 20 вспомогательных объектов в 49 аэропортах.

Минтранс РФ Здание аэропорта Сангар 2

Эксперты, в свою очередь, отмечают, что развитие аэропортов в стране невозможно без поддержки со стороны государства.

«Что касается развития аэропортовой инфраструктуры, то для одних аэропортов требуется поддержка на федеральном уровне, для других — на региональном и, возможно, на корпоративном, чьи предприятия в конкретном регионе являются градообразующими», — подчеркнул в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM главный редактор журнала «Авиасоюз» Илья Вайсберг.

Как сообщало ИА REGNUM, по всей стране продолжают строить и расширять объекты железнодорожной и аэропортовой инфраструктуры, морские порты и железнодорожные подходы к ним, а также объекты Северного морского пути. И всё это благодаря нацпроекту «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

Модернизация аэропортовой инфраструктуры обеспечит предоставление качественных транспортных услуг, комфорт и безопасность пассажиров и работников, а также увеличит эксплуатационный ресурс аэропортов региона. Всё это положительно повлияет на развитие региональной авиации, а также позволит увеличить доступность перевозок населения воздушным транспортом.