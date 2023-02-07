При обстреле ВСУ Донецка пострадали пять мирных жителей
Донецк, 7 февраля 2023, 13:59 — REGNUM В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны вооружённых формирований Украины пострадали, согласно предварительным данным, пять мирных жителей. Об этом 7 февраля сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«По предварительной информации, в результате обстрела Кировского района получили ранения пять человек», — указал он в своём сообщении.
Также Кулемзин отметил, что в данный момент ведётся уточнение о пострадавших и разрушениях из-за обстрела ВСУ города.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования Украины подвергли обстрелам Александровку, Горловку и Новобахмутовку.