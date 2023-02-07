В результате обстрела ВСУ Донецка пострадали не менее пяти мирных жителей

Донецк, , 13:59 — REGNUM В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны вооружённых формирований Украины пострадали, согласно предварительным данным, пять мирных жителей. Об этом 7 февраля сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Скорая помощь в Донецке © Сергей Аверин/РИА Новости

«По предварительной информации, в результате обстрела Кировского района получили ранения пять человек», — указал он в своём сообщении.

Также Кулемзин отметил, что в данный момент ведётся уточнение о пострадавших и разрушениях из-за обстрела ВСУ города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования Украины подвергли обстрелам Александровку, Горловку и Новобахмутовку.