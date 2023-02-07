Анкара, , 14:06 — REGNUM В Турции спасатели, разбирая завалы, достали живыми мать с шестимесячным младенцем, которые ждали помощи 29 часов. Об этом 7 февраля сообщает телеканал TRT.

Землетрясение в Турции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации журналистов, это произошло в южной провинции Хатай, в районе Одабаши. Спасенных мать с дочкой поместили в больницу.

Напомним, в Турции продолжаются спасательно-поисковые работы в районах, пострадавших от землетрясения.

Из разных стран на помощь присылают спасателей.

Читайте ранее в этом сюжете: Число погибших при землетрясении в Турции превысило 3,4 тысячи