Анкара, 7 февраля, 2023, 14:06 — ИА Регнум. В Турции спасатели, разбирая завалы, достали живыми мать с шестимесячным младенцем, которые ждали помощи 29 часов. Об этом 7 февраля сообщает телеканал TRT.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

По информации журналистов, это произошло в южной провинции Хатай, в районе Одабаши. Спасенных мать с дочкой поместили в больницу.

Напомним, в Турции продолжаются спасательно-поисковые работы в районах, пострадавших от землетрясения.

Из разных стран на помощь присылают спасателей.