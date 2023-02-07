Брюссель, , 13:55 — REGNUM Потолок цен, введённый Европейским союзом, не будет распространяться на всю российскую нефть. Из правила предусмотрены два исключения. Об этом говорится в разъяснениях Еврокомиссии (ЕК), опубликованных на её сайте.

Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива © Евгений Одиноков/РИА Новости

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Так, согласно документу, ограничения не коснуться двух видов нефтепродуктов. Предельная цена не будет применяться в случае, если российский нефтепродукт будет переработан в третьей стране «путём смешивания с продуктом происхождения из другой страны, в результате чего получается иной продукт». Тогда российский нефтепродукт больше не будет считаться продуктом российского происхождения.

Как пояснили в ЕК, такое смешение приводит к появлению товара с другим таможенным кодом. Таким образом, их можно будет страховать и перевозить без ограничений.

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«Если эти продукты [произведённые из российской нефти] были существенно преобразованы в третьей стране […] они больше не считаются продуктами российского происхождения, и предельная цена не применяется», ― следует из разъяснений Еврокомиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз ввёл запрет на поставки нефтепродуктов из России и совместно с G7 и Австралией установил ограничения цен на них. Лимиты в размере 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от их категории начали действовать с 5 февраля. Переходный период будет длиться 55 дней, до 1 апреля.

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