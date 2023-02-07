Брюссель, 7 февраля, 2023, 13:53 — ИА Регнум. СМИ, которые в России признаны иноагентами, активно поддерживаются Евросоюзом. Причиной такой помощи является то, что они якобы «пишут правду». Такое мнение высказал 7 февраля глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в своем выступлении на конференции по борьбе с дезинформацией.

(сс) European Parliament Жозеп Боррель

По его словам, со стороны Евросоюза идет активная поддержка СМИ-иноагентов «в практическом ключе». О чем идет речь, Боррель не уточнил, сославшись на то, что боится оказать таким СМИ «дурную услугу».

«Мы активно им помогаем, мы стоим на стороне российских независимых СМИ, защитников прав человека и гражданского общества», — заявил глава внешнеполитической службы ЕС.

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Ранее сообщалось, что глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не рассматривает возможность отправки своих военных для участия в конфликте на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила ему, что военные стран — членов ЕС присутствуют на Украине давно, еще до 2022 года они действовали там в качестве инструкторов, наемников и сотрудников спецслужб.